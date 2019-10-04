Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

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