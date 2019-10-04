Энергетика
BFM.ruМинфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
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Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
РИА Новости03 октября в 22:34
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Происшествия
Сбербанк назвал виновного в утечке данных сотрудника
Сбербанк провел расследование утечки данных клиентов, по результатам которого выявил сотрудника, причастного к инциденту, передает RT.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.
РБК 13:12
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный 05:50
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении
RT на русском 07:54
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Политика
Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»
Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
News.ru 05:59
Политика
Пхеньян объявил о провале переговоров с США
Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.
Lenta.ru 14:00
Энергетика
Новак считает нерентабельными нефтегазовые проекты в Арктике
Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.
News.ru 09:17
Происшествия
Напавший на префектуру в Париже придерживался радикального ислама
«Нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов», — рассказал Рикар.
Парламентская газета 11:33
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Авто
В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Футбол
Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Краснодаром»
Спорт-Экспресс 13:00
Происшествия
Число погибших при аварийной посадке Ан-12 во Львове достигло пяти
Число погибших при аварийной посадке транспортного самолёта Ан-12 во Львове достигло пяти.
RT на русском вчера в 03:17
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Музыка
На концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке произошла давка
Беспорядки произошли перед началом концерта возле цирка.
Говорит Москва вчера в 05:24
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01
Общество
Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн
РБК 03 октября в 17:07
Гаджеты
Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
UfaTime.ru 01:36