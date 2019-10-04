Энергетика

BFM.ruBFM.ruМинфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
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Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.
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Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
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В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

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Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
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Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.
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Новак считает нерентабельными нефтегазовые проекты в Арктике

Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.
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Число погибших при аварийной посадке транспортного самолёта Ан-12 во Львове достигло пяти.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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