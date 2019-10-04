Энергетика

BFM.ruBFM.ruМинфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
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Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Известия03 октября в 19:12
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Путин обвинил российские телеканалы в очернении Украины

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Представитель банка сообщил журналистам, что Сбербанк не подтверждает и считает некорректной информацию об утечке данных 60 млн клиентов, так как за все время банк выпустил меньше карт — около 40 млн.
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В Сети удивились задачке для первоклассников

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РИА Новости 03:16
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