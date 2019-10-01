Энергетика

ИзвестияИзвестияМинфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Минфин подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
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с чего всё началось

Шок, уходи: Минфин рассчитал урон от падения нефти до $10 за баррель

В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей.
Известия17:01

Подробнее о событии

В В Минфине рассказали об уроне от падения нефти до $10 за баррель

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Минфин оценил потери бюджета при стоимости нефти 10 долларов за баррель

URA.Ru20:28

В России оценили последствия падения цен на нефть до $10 за баррель

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Предсказана судьба России при нефти по десять долларов

Lenta.ru20:58

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Известия19:12
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Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

Sostav.ru 01 октября в 11:55
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«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса

Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Итоговый счёт матча — 2:1. Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте.
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В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара»

В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
Газета.Ru 12:04
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Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 19:45
Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

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Inc-news.ru 13:26
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Политика

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что «формула Штайнмайера» является уступкой по сравнению с первоначальным текстом минских соглашений.
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Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

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Известия 19:51
Политика

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
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«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

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Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 16:30
Гаджеты

Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion

Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
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Политика

Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК 20:58
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Apple готовится представить новые AirPods с функцией шумоподавления

Компания Apple готовится представить новые AirPods третьего поколения.
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Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
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Составлен список самых безопасных стран на случай глобальной пандемии

Эпидемиологи составили список стран, которые станут безопасным убежищем в случае глобальной пандемии.
Дни24 вчера в 14:00
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Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

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Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
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Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию

США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
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Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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