Энергетика

ИзвестияИзвестияМинфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Минфин подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
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с чего всё началось

Шок, уходи: Минфин рассчитал урон от падения нефти до $10 за баррель

В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей.
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