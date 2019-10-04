Энергетика

ИзвестияИзвестияМинфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Минфин подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
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с чего всё началось

Шок, уходи: Минфин рассчитал урон от падения нефти до $10 за баррель

В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей.
Известиявчера в 17:01

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Минфин оценил последствия в случае падения цены на нефть до десяти долларов

РИА Новостивчера в 22:34

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RT на русскомвчера в 19:37

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Известиявчера в 19:12

Россия может лишиться 100 трлн рублей из-за падения цен на нефть

РЕН ТВвчера в 22:36
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
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Происшествия

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Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
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Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение ракет США в Азии

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Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

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Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком

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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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ТАСС вчера в 01:15
Политика

Трамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов

Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
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Общество

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
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Политика

Соловьев заявил о травле против него

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
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Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

РБК вчера в 11:50
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