Энергетика
BFM.ruМинфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
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с чего всё началось
В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей.Известиявчера в 17:01
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Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
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Происшествия
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
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РИА Новости вчера в 16:16
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РБК вчера в 16:00
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Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
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Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм
На днях в Лос-Анджелесе стартовал промотур нового фильма с участием Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы».
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Шоу-бизнес
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Учитывая, что Ксении приписывают беременность уже ни одну неделю, многие зрители сразу обратили на это внимание.
Bimru.ru вчера в 11:46
Политика
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В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
Дмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро
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Хакасия-Информ вчера в 21:29
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Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ
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Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
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МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
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Российская газета 00:31
Наука
В Татарстане нашли древнейшие микробы чумы
Новые Известия вчера в 07:49
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Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
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На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
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Lenta.ru 01:14
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
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Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
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Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
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В Челябинске могут закрыться киоски «Роспечати»
Банкротство сети киосков инициировал банк «Траст», которому сейчас принадлежит право на взыскание с «Роспечати» кредитной задолженности.
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Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США
В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45