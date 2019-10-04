В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей.

с чего всё началось

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

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