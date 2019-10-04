Энергетика

BFM.ruBFM.ruМинфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
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с чего всё началось

Шок, уходи: Минфин рассчитал урон от падения нефти до $10 за баррель

В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей.
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Минфин оценил потери бюджета при стоимости нефти 10 долларов за баррель

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Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
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Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм

На днях в Лос-Анджелесе стартовал промотур нового фильма с участием Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы».
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Ксения Собчак выдала свою беременность во время интервью с Гуфом

Учитывая, что Ксении приписывают беременность уже ни одну неделю, многие зрители сразу обратили на это внимание.
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В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

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Дмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро

Накануне в Гаване состоялась встреча российского премьера Дмитрия Медведева с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, сообщает 4 октября «Интерфакс».
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Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
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В Татарстане нашли древнейшие микробы чумы

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Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
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В Самаре суд отменил приказ о тарифах на вывоз мусора

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Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
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На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы

Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
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Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге

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Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
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Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
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