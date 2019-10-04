Энергетика

ИзвестияИзвестияМинфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Минфин подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
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Минфин рассчитал эффект от падения цен на нефть марки Urals до $10

РБК06:57

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

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Минфин оценил потери бюджета при стоимости нефти 10 долларов за баррель

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В России оценили последствия падения цен на нефть до $10 за баррель

RT на русскомвчера в 19:37

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РЕН ТВвчера в 19:24

Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов

РИА Новостивчера в 22:34
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Ученые подсадили рабочих самок-шмелей к чужому потомству и обнаружили, что вблизи куколки насекомые спят примерно в три раза меньше, чем обычно.
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В Иране задержали российскую журналистку

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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный

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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко.
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Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

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Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
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В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

В Балашихе задержали 15-летнего подростка, который убил свою ровесницу из параллельного класса.
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