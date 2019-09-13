Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году. Об этом замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в кулуарах Международного банковского форума.

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Авто Дроны вместо фар: Audi показал свой новый электрический внедорожник Немецкий автомобильный концерн Audi представил на выставке во Франкфурте свой новый электрокар-внедорожник.

Происшествия При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Единоборства Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.

Авто Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России Эксперты назвали пятерку лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке.

Происшествия Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.

Шоу-бизнес Директору Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы Ранее появилась информация об экстренной госпитализации актрисы, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии по поводу состояния актрисы, пишет РБК.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Происшествия Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.

Экономика Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

Происшествия Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.

Кино Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова» По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».

Культура В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Армия и оружие Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Политика Главы России, Ирана и Турции обсудят ситуацию в Идлибе Ситуацию в сирийском Идлибе обсудят главы России, Ирана и Турции на саммите по Сирии, который пройдет 16 сентября в Анкаре, заявил помощника президента России Юрий Ушаков 13 сентября на встрече с журналистами.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры По версии следствия, семилетняя девочка капризничала и мешала старшей сестре делать уроки.

Киберспорт В игре World of Tanks появится трассировка лучей В ходе проведения фестиваля WG Fest 2019 сегодня, 15 сентября, представители белорусской компании Wargaming, специализирующейся на разработке компьютерных игр и околоигровых платформ, рассказали о новинке в World of Tanks.

Общество В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.

Космос NASA начинает испытания надувного модуля для космических станций Американское космическое агентство начинает испытания надувных модулей для космических полетов – первые образцы развернуты в штате Невада.