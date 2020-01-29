Экономика

ФАНФАНМинфин оценил расходы на реализацию объявленных Путиным социальных мер

Дополнительные расходы на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным социальные меры составят 4,128 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Допрасходы по финансированию мер из послания президента до 2024 года составят 4 трлн руб

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.
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