Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.

с чего всё началось

Стоимость реализации мер из послания Владимира Путина Федеральному собранию до 2024 года уточнило Министерство финансов. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на источники. Уточняется, что речь идёт о 4 трлн 128,2 млрд. рублей.

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