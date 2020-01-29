Экономика
Мой БрянскМинфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры
Стоимость реализации мер из послания Владимира Путина Федеральному собранию до 2024 года уточнило Министерство финансов. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на источники. Уточняется, что речь идёт о 4 трлн 128,2 млрд. рублей.
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с чего всё началось
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.ТАСС06:48
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Отмечается, что на предприятии были успешно проведены ресурсные испытание гидроцилиндров, для чего было выполнено 1 тыс. взлето-посадок, до 2024 года их ресурс планируется увеличить до 15 тыс. При этом конструкторы "Авиаагрегата" усовершенствовали трубопроводов передней опоры шасси и рулежные гидроцилиндры Ил-112В, а также систему герметичности в гидроагрегатах.
Армия и оружие
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Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
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Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
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Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
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В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
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Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Музыка
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Сегодня, 29 января, народному артисту России исполнилось 50 лет. Известно, что Дмитрий Маликов воспитывался в творческой среде.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.