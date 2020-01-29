Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Допрасходы по финансированию мер из послания президента до 2024 года составят 4 трлн руб

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.
ТАСС06:48

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Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

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Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина

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Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русском07:25

Допрасходы по финансированию мер из послания президента до 2024 года составят 4 трлн руб

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На меры из послания Путина нужно дополнительно 4,1 трлн рублей

Коммерсантъ07:37

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфакс06:41

Поправки в бюджет для реализации послания президента представят до 11 февраля

Известия06:30
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Эрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги

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Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

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«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
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Президент Германии предостерег от переписывания истории

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Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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