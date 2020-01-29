Экономика
ФАНМинфин оценил расходы на реализацию объявленных Путиным социальных мер
Дополнительные расходы на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным социальные меры составят 4,128 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.ТАСС06:48
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Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
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Авто
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Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Армия и оружие
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Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации.
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Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Пабло Мари
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Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
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Китай передал России геном нового коронавируса
Китай передал российским специалистам геном нового коронавируса.
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Волочкова подаст в суд на бывшего мужа из-за 3 млн долларов
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Жоау Феликс пропустит мадридское дерби
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс не примет участие в матче чемпионата Испании против «Реала», сообщает официальный сайт «Атлетико».