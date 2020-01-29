Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинфин оценил расходы на реализацию послания президента

Расходы на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию составят 4,13 трлн рублей, в том числе 1,39 трлн рублей - на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, и 1,233 трлн рублей на программу материнского капитала, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Допрасходы по финансированию мер из послания президента до 2024 года составят 4 трлн руб

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.
ТАСС06:48

Подробнее о событии

На меры из послания Путина нужно дополнительно 4,1 трлн рублей

Коммерсантъ07:37

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфакс06:41

Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русском07:25

Допрасходы по финансированию мер из послания президента до 2024 года составят 4 трлн руб

ТАСС06:48

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК06:43

Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина

Аргументы и Факты08:34

Поправки в бюджет для реализации послания президента представят до 11 февраля

Известия06:30
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Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
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68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс

Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Uznayvse.ru 05:23
Общество

Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.
RT на русском 09:41
Энергетика

Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Коммерсантъ 11:03
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
RT на русском 07:53
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
News.ru 08:59
Общество

Министр связи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

29 января газета «Ведомости» сообщила, что Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета выступил с инициативой предоставить онлайн-доступ к данным граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 09:25
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня 05:27
Футбол

Кавани попрощался с игроками ПСЖ перед уходом в «Атлетико»

Soccer.ru вчера в 12:21
Религия

Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Коммерсантъ 09:16
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Общество

В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
ТВ-21 10:49
Армия и оружие

Более 200 военных и 120 мирных жителей погибли в Сирии с 9 января

РЕН ТВ 11:33
Политика

Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса

Владимир Путин призвал правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор сделать все возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса 2019-nCoV в России.
РИА Новости 07:18
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Общество

Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай

Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
Московский Комсомолец 10:03
Кино

Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Российская газета вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:11
Футбол

Томаш Соучек, которым интересовался «Спартак», перешел в «Вест Хэм»

Полузащитник пражской «Славии» и сборной Чехии Томаш Соучек перешел на правах аренды в «Вест Хэм», информирует пресс-служба английского клуба.
Спорт-Экспресс 11:43
Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Bimru.ru вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Появилось первое фото беременной Анны Курниковой

Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями.
Пятый канал 06:51
Происшествия

Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»

В одном из детских садов Костромы няня назвала детей "маленькими мерзавцами".
Газета.Ru 10:49
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Общество

ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
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Авто

Названы цены на Subaru Forester 2020

Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Автоновости дня 00:03
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
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