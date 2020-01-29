Экономика
Rambler News ServiceМинфин оценил расходы на реализацию послания президента
Расходы на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию составят 4,13 трлн рублей, в том числе 1,39 трлн рублей - на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, и 1,233 трлн рублей на программу материнского капитала, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.ТАСС06:48
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Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
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Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Общество
Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.
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Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%
Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
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Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
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Министр связи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
29 января газета «Ведомости» сообщила, что Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета выступил с инициативой предоставить онлайн-доступ к данным граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Футбол
Кавани попрощался с игроками ПСЖ перед уходом в «Атлетико»
Религия
Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Политика
Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса
Владимир Путин призвал правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор сделать все возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса 2019-nCoV в России.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Общество
Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Футбол
Томаш Соучек, которым интересовался «Спартак», перешел в «Вест Хэм»
Полузащитник пражской «Славии» и сборной Чехии Томаш Соучек перешел на правах аренды в «Вест Хэм», информирует пресс-служба английского клуба.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
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Появилось первое фото беременной Анны Курниковой
Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями.
Происшествия
Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»
В одном из детских садов Костромы няня назвала детей "маленькими мерзавцами".
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020
Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.