Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВМинфин оценил расходы на социальные меры из послания Путина

В Минфине оценили расходы на реализацию мер, озвученных в послании Владимира Путина. По словам министра финансов Антона Силуанова, это не отразится на бюджетной и макроэкономической стабильности. Так, Силуанов сообщил, что на реализацию мер понадобится 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.
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Федеральным льготникам повысят ежемесячные выплаты

Индексация касается ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая выплачивается в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Социалистического труда и другим категориям граждан.
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Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

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Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

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Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

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Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

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В Чечне категорически отрицают задержания после карикатур на Кадырова

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