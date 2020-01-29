Экономика
Деловое.ТВМинфин оценил расходы на социальные меры из послания Путина
В Минфине оценили расходы на реализацию мер, озвученных в послании Владимира Путина. По словам министра финансов Антона Силуанова, это не отразится на бюджетной и макроэкономической стабильности. Так, Силуанов сообщил, что на реализацию мер понадобится 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства
ТАСС29 января в 13:06
Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина
Аргументы и Факты29 января в 08:34
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