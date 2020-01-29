Экономика
Деловое.ТВМинфин оценил расходы на социальные меры из послания Путина
В Минфине оценили расходы на реализацию мер, озвученных в послании Владимира Путина. По словам министра финансов Антона Силуанова, это не отразится на бюджетной и макроэкономической стабильности. Так, Силуанов сообщил, что на реализацию мер понадобится 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Политика
В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Нынешнее голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации, считает глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
Общество
МВД хочет привлечь детективов к расследованию мошенничества с ОСАГО
Разработать закон о привлечении частных детективов к расследованию мошенничества на рынке ОСАГО предложило МВД РФ Банку России совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА).
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности
Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Армия и оружие
Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами
Противотанковая граната (справа) и поражающий элемент КАЗ Iron Fist Израильская компания Elbit Systems провела испытания усовершенствованной системы активной защиты для ОБТ и другой техники Iron Fist.
Политика
Трамп рассказал о своей «сделке века» по конфликту Израиля и Палестины
Соединенные Штаты озвучили текст так называемой «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.
Футбол
«Реал» разгромил «Сарагосу» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
«Сарагоса» является представителем сегунды – второй по силе лиге Испании. Поэтому «Реал» был явным фаворитом матча.
Происшествия
В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
Сбежавшего из суда Новокузнецка после оглашения приговора преступника выводили в туалет, где он избил конвоира и сбежал, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Политика
Путин похвалил правительство Медведева за работу
"Разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал Путин на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.
Музыка
Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале
В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Общество
Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро
Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru.
Теннис
Тим прервал серию Надаля из семи полуфиналов на «Шлемах» подряд
Тим стал шестым игроком, которому Надаль проиграл пять и более матчей, после Николая Давыденко, Хуана Мартина дель Потро, Давида Феррера (по шесть), Энди Маррея (семь), Роджера Федерера (16) и Новака Джоковича (29).
Армия и оружие
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Политика
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
Владимир Путин подписал указан об отрешении Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов показал фигуру на отдыхе на Мальдивах
68-летний певец Олег Газманов, несмотря на возраст, тщательно следит за состоянием своего здоровья и фигурой.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.