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Минфин оценил расходы на индексацию пенсий в 2022 году почти в 550 млрд рублей

Дополнительные расходы бюджета на индексацию страховых пенсий в России исходя из поручения президента Владимира Путина составят 172,7 млрд руб., сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.
Ведомости
Согласно планам индексации, "размер страховой пенсии в 2023 году - 20 047 рублей, в 2024 году - 21 150 рублей".
Финмаркет
На пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что правительство выполнит обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.
РБК
Как ранее объяснила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1,4 тыс. руб.
Газета.Ru

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