ВедомостиМинфин оценил расходы на индексацию пенсий в 2022 году почти в 550 млрд рублейДополнительные расходы бюджета на индексацию страховых пенсий в России исходя из поручения президента Владимира Путина составят 172,7 млрд руб., сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.ВедомостиСогласно планам индексации, "размер страховой пенсии в 2023 году - 20 047 рублей, в 2024 году - 21 150 рублей".ФинмаркетНа пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что правительство выполнит обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.РБККак ранее объяснила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1,4 тыс. руб.Газета.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowНТВЦентральная Служба НовостейИА ЯСИАИА Красная ВеснаИзвестияTopdaynews.ruThe Moscow PostТК ЗвездаРБКEAOmedia.ruLife.ruКомсомольская правдаЭкономика сегодняВечерняя МоскваАБНDaily MoscowRT на русскомПодробнее о событииРазмер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 г. составит 18 984 рубИнтерфаксвчера в 09:07Допрасходы на индексацию пенсий россиян в 2022 году составят свыше 170 миллиардов рублейРИА Новостивчера в 09:43Минфин оценил расходы на индексацию пенсий в 2022 году почти в 550 млрд рублейВедомостивчера в 09:38Минфин оценил затраты на индексацию пенсий после поручения ПутинаForbesвчера в 09:15Комментарий Министерства экономического развития о решении Президента России об индексации пенсийМинэкономразвития Россиивчера в 09:50МЭР: индексация пенсий в РФ на 8,6% окажет поддержку доходам населения в текущих условияхПРАЙМвчера в 10:38В МЭР оценили предложение проиндексировать пенсии выше уровня инфляцииТАССвчера в 10:57Показать ещёОценить1,4KПоделиться