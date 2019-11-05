Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Шоу-бизнес Виктор Дробыш рассказал о секс-скандале Стаса Пьехи на «Фабрике звезд» Продюсер Виктор Дробыш пришел в студию программы «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего коллегу и друга Стаса Пьеху.

Шоу-бизнес Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после спектакля Актер Василий Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после того, как во время спектакля у него поднялось давление.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян призналась, что мечтает похудеть Ким Кардашьян начала усиленно заниматься спортом со своим личным тренером Мелиссой Алкантара, потому что, по ее словам, она очень хочет сбросить несколько килограммов.

Музыка Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье» Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".

Гаджеты 100-дюймовый смарт-телевизор TCL оценили в 11 400 долларов 100-дюймовый смарт-телевизор TCL оценили в 11 400 долларов, в то время как у конкурентов ценники начинаются от 71 тыс. долларов.

Общество Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским» Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.

Общество Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Кино Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров» Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в переговорах с Россией В "Нафтогаз" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией о транзите газа. С таким заявлением выступил глава компании Андрей Коболев.

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.

Авто Infiniti опубликовала изображение нового купе-кроссовера QX55 Разумеется, в настоящее время предстоящее расширение модельного ряда японского бренда новым кросс-купе – уже не новость, так как дебютный официальный эскиз данного автомобиля был представлен в августе на ежегодном «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич.

Происшествия Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.

Политика Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.

Футбол Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.

Культура Уральцы произвели фурор на британском телешоу Коллектив ложкарей из Екатеринбурга «Парни Саб Ложки» выступил на популярном британском телешоу «Britain’s Got Talent» («Британия ищет таланты»).

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Политика Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Экономика Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Политика Минюст США требует данные об анониме, разоблачающем Трампа Министерство юстиции США требует данных об анониме, который готовит разоблачающую книгу о президенте США Дональде Трампе, сообщает New York Times.

Происшествия Двое детей утонули в овраге в Приморье По данным ведомства, тела детей были найдены в заполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское.