Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.

Происшествия Под Псковом в ДТП погибли восемь человек На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.

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Политика Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17 Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.

Политика Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

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Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.

Общество Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.

Футбол Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.

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Политика Володин: Неприменение статьи об ОПГ к бизнесу повысит его защиту Госдума приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов, которые в том числе ограничивают возможность применять статью Уголовного кодекса об ответственности за создание ОПГ в отношении бизнеса, а также смягчат наказание за нарушение валютного законодательства.

Хоккей Елесин дебютировал за «Калгари» «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 5:3. В составе гостей дебютировал российский защитник Александр Елесин.

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