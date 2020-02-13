Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
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Минфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что министерство не принимает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

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