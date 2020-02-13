Экономика
РИА НовостиМинфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
Читать в источнике
Оценить243
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Гаджеты
Создатель Android прекратил существование своего стартапа
Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии стартапа.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Политика
Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17
Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
Политика
Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении
Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Политика
В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Армия и оружие
Захарова высказалась насчет обвинений Эрдогана по Идлибу
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что министерство не принимает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Общество
«Медуза»: СМИ и спецслужбы называют взрывы «хлопками» ради снижения негатива; это политика Кремля
По словам источников «Медузы», первый замруководителя администрации президента Алексей Громов проводит еженедельные совещания с главами пресс-служб, где дает указания по «правильной» подаче повестки.
Общество
Выяснилось, от кого забеременела 13-летняя школьница из Железногорска
Авто
Назвали цены на базовый Skoda Karoq в России
Базовый Skoda Karoq Active с 1,6-литровым атмосферным двигателем поступит в продажу в четвертом квартале 2020 года.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая вывела в свет 17-летнего сына от Андрея Кончаловского
Среди гостей был и повзрослевший сын пары Петра.
Общество
Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
Футбол
Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА
ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Здоровье
Мать звонила в детскую поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Политика
Володин: Неприменение статьи об ОПГ к бизнесу повысит его защиту
Госдума приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов, которые в том числе ограничивают возможность применять статью Уголовного кодекса об ответственности за создание ОПГ в отношении бизнеса, а также смягчат наказание за нарушение валютного законодательства.
Происшествия
Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали
Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
Хоккей
Елесин дебютировал за «Калгари»
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 5:3. В составе гостей дебютировал российский защитник Александр Елесин.
Экономика
Средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ в России продолжает снижаться
Число завершенных фактическим исполнением (полным взысканием долга) производств выросло с 1,1 млн в 2015 году до 1,7 млн в прошлом году, а сумма взысканных средств с должников за жилищно-коммунальные услуги выросла с 17,8 млрд рублей в 2015 году до 30,9 млрд в 2019 году.
Происшествия
В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.