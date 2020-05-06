Глава Минфина Антон Силуанов оценил возможность раздачи россиянам денег просто так.

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

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