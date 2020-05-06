Глава Минфина Антон Силуанов оценил возможность раздачи россиянам денег просто так. Его слова приводит газета «Ведомости». По словам министра, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег», если бы рубль был мировой резервной валютой.

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

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