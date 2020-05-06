Финансы
Телеканал 360°Силуанов назвал условие раздачи «вертолетных денег» в России
Министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на критику предпринимателей, посчитавших предпринятые правительством на фоне коронавирусной пандемии меры недостаточными, заявил, что, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег».
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Почти 1,5 тысячи российских военнослужащих заразились коронавирусом
В ведомстве сообщили, что среди курсантов военных вузов 1186 зараженных COVID-19.
Аргументы недели 13:51
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Гаджеты
Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro
Новинка получила клавиатуру Magic Keyboard и 10-нм CPU Intel Ice Lake процессор с удвоенным объемом SSD Сегодня Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro.
Inc-news.ru вчера в 15:49
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Общество
Программу Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира
Новый выпуск авторского проекта Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Михалкова.
Невские Новости 03 мая в 02:32
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru 16:32
Здоровье
На Украине проведут клинические испытания лекарства от коронавируса
Минздрав Украины дал разрешение на проведение клинических испытаний разработанного в стране препарата для лечения COVID-19.
News.ru 11:39
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Rusargument 14:35
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 03 мая в 17:46
Энергетика
Минфин прогнозирует среднюю цену нефти в $30 за баррель
Минфин России ожидает среднюю стоимость нефти в 2020 году на уровне $30 долларов за баррель.
Коммерсантъ 17:49
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Срок окончания пандемии в России вновь сдвинут
Ученые вновь перенесли возможный срок окончания пандемии коронавируса на территории Российской Федерации.
Vologda-poisk.ru 03 мая в 10:39
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Футбол
Врач «Сельты» назвал Россию не опасной страной по коронавирусу
Врач «Сельты» Гарсия Кота спокойно относится к возвращению в расположение клуба российского форварда Федора Смолова.
Спорт-Экспресс 17:13
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
Футбол
Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным после заключения
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в эфире «Матч ТВ» рассказал о дружбе с нападающим «Сочи» Александром Кокориным после заключения.
Lenta.ru 15:46
Общество
Соединенным Штатам предсказали более 130 тыс. жертв COVID-19 к августу
К началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек, сообщили эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон.
Взгляд.ру вчера в 20:29
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $31 за баррель
Цена нефти марки Brent увеличилась до $31,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
РЕН ТВ 15:27
Политика
Британия и США начнут переговоры о свободной торговле
Британское правительство не имело право начать переговоры по новым торговым соглашениям, пока государство входило в состав Евросоюза.
ГЛАС.RU вчера в 10:34