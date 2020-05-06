Министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на критику предпринимателей, посчитавших предпринятые правительством на фоне коронавирусной пандемии меры недостаточными, заявил, что, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег».

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 263

Общество Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль. 15

Гаджеты Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro Новинка получила клавиатуру Magic Keyboard и 10-нм CPU Intel Ice Lake процессор с удвоенным объемом SSD Сегодня Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro. 83

Здоровье Объяснена низкая смертность в России от коронавируса Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф. 452

Футбол «Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».

Политика В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус. 20

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,1K

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 694

Происшествия В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. 142

Футбол Врач «Сельты» назвал Россию не опасной страной по коронавирусу Врач «Сельты» Гарсия Кота спокойно относится к возвращению в расположение клуба российского форварда Федора Смолова.

Футбол Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным после заключения Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в эфире «Матч ТВ» рассказал о дружбе с нападающим «Сочи» Александром Кокориным после заключения.

Общество Соединенным Штатам предсказали более 130 тыс. жертв COVID-19 к августу К началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек, сообщили эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон. 3