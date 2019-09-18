Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань. Об этом сказал министр транспорта Евгений Дитрих в Госдуме в ходе заседания комитета по транспорту и строительству. Эти участки станут частями коридора Европа - Западный Китай.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, выступая на комитете Госдумы по транспорту и строительству.
ТАСС06:06

Подробнее о событии

Минтранс ожидает решения по новому варианту трассы Москва - Казань до конца года

ТАСС09:12

Дитрих: одобрено строительство двух участков трассы Москва - Казань

Будущее России. Национальные проекты04:35

Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

РБК05:53

Первый вице-премьер РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

РЖД-Партнер05:43

Минфин РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань - Дитрих

Интерфакс05:30

Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

БИЗНЕС Online05:16

Глава минфина РФ одобрил строительство части трассы из Москвы в Казань

Inkazan07:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Газета.Ru 10:55
Энергетика

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
Lenta.ru 16 сентября в 05:02
Происшествия

В Ялте полицейских подозревают в организации нелегальной миграции

В Ялте полицейских подозревают в организации преступной группы, которая за взятки ввозила в РФ нелегальных мигрантов.
Росбалт 05:54
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Политика

Украинская делегация в Минске пренебрегла указаниями офиса Зеленского

Украинская делегация на переговорах контактной группы в Минске проигнорировала указания офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 11:02
Происшествия

В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро

В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Общество

Роскачество рассказало, как правильно выбрать белое вино

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать белое вино. По их мнению, россиянам стоит присмотреться к отечественному вину.
ФАН 02:17
Происшествия

Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:08
Здоровье

Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.
RT на русском 08:13
Политика

Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Общество

Кучерена заявил, что будет защищать актера Павла Устинова на апелляции

Защищавший Устинова в суде первой инстанции адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено.
Ведомости 11:27
Наука

Медики обнаружили в плаценте сажу из загрязненного воздуха

Бельгийские медики провели исследование и обнаружили в плаценте женщин сажу из загрязненного воздуха, которым они дышали во время беременности, передает агентство ТАСС.
МИР 24 00:38
Происшествия

На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
Политика

Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья

В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:18
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Хоккей

Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Клинкхаммером

Состав омского "Авангарда" пополнил именитый форвард Роб Клинкхаммер. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
12 Канал Омск 07:09
Теннис

Российская теннисистка Шарапова заявила, что считает своим домом США

Соединенные Штаты Америки считает своим домом российская теннисистка Мария Шарапова.
Красная весна 10:30
Экономика

В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты

Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM 10:39
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Футбол

Андре Виллаш-Боаш: Дзюба стал настоящим Королем России

Дзюба стал настоящим Королем России (смеется). Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с "Лионом" отметил бы еще Лунева.
Спорт день за днем 04:54
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика

Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика

Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
ТАСС 04:11
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Космос

Предложено смелое объяснение феномену «инопланетной» звезды Табби

Астрономы из Колумбийского университета (США) предложили новое объяснение феномену таинственной мерцающей звезды Табби, которая попеременно меняет уровень своей яркости.
Российская газета 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное