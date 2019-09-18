Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань. Об этом сказал министр транспорта Евгений Дитрих в Госдуме в ходе заседания комитета по транспорту и строительству. Эти участки станут частями коридора Европа - Западный Китай.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, выступая на комитете Госдумы по транспорту и строительству.
ТАСС06:06

Подробнее о событии

Минтранс ожидает решения по новому варианту трассы Москва - Казань до конца года

ТАСС09:12

Глава минфина РФ одобрил строительство части трассы из Москвы в Казань

Inkazan07:57

Дитрих: одобрено строительство двух участков трассы Москва - Казань

Будущее России. Национальные проекты04:35

Первый вице-премьер РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

РЖД-Партнер05:43

Минфин РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань - Дитрих

Интерфакс05:30

Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

БИЗНЕС Online05:16

Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

РБК05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:53, Вашингтон
Экономика

Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились

Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию.
Известия 06:20
Политика

Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.
РБК 09:25
Политика

Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Политика

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть собственный план прекращения конфликта в Донбассе — так называемая «формула Зеленского».
Известия 10:27
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Происшествия

В Киеве мужчина угрожает взорвать мост

Мужчина на мосту в Киеве угрожает взорвать его, проводится спецоперация, дело квалифицировано как подготовка теракта, заявил глава киевской полиции.
РИА Новости 10:44
Авто

Mitsubishi привезёт в Токио концепт нового кроссовера

Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, на мотор-шоу в Токио Mitsubishi представит новый концептуальный кроссовер.
Тарантас Ньюс 02:24
Политика

«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию

Российский президент Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Игры

Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas

Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Политика

Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
РИА Новости 09:30
Общество

Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Происшествия

Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:08
Общество

Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Ранее продюсер Александр Роднянский рассказал, что свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась во вторник, 17 сентября, в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 07:55
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Происшествия

Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
Киберспорт

Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года

Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Происшествия

В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком

РИА Новости 06:29
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

В Кремле прокомментировали дело актера Павла Устинова, осужденного за нанесение травмы омоновцу, а также акцию в его поддержку, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес

Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G получит быструю 40-ваттную подзарядку

3DNews 02:16
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Происшествия

Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

RT на русском 07:41
Армия и оружие

ВМФ РФ к концу 2019 года получит модернизированный МРК «Смерч»

Продолжаются ходовые испытания модернизированного малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Смерч».
REGNUM вчера в 06:56
Политика

Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме»

Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.
Rambler News Service вчера в 08:03
Теннис

Мария Шарапова считает своим домом США

Теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США, где проживает 26 лет.
Вести.Ru 09:46
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Футбол

Роналду рассказал о своём финансовом состоянии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Чемпионат вчера в 21:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное