Экономика
Российская газетаМинфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань. Об этом сказал министр транспорта Евгений Дитрих в Госдуме в ходе заседания комитета по транспорту и строительству. Эти участки станут частями коридора Европа - Западный Китай.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, выступая на комитете Госдумы по транспорту и строительству.ТАСС06:06
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Дитрих: одобрено строительство двух участков трассы Москва - Казань
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