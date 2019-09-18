Экономика

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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова приводит ТАСС.
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Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, выступая на комитете Госдумы по транспорту и строительству.
ТАССвчера в 06:06

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Минтранс РФ ждет одобрения от правительства на строительство трассы Москва - Казань

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В Минтрансе РФ ожидают решение по поэтапному строительству трассы Москва — Казань до конца 2019 года

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Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

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Первый вице-премьер РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

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Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

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Дитрих: одобрено строительство двух участков трассы Москва - Казань

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:35
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В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

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"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
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Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
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Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
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Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

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