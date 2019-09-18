Экономика
ВедомостиМинфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова приводит ТАСС.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, выступая на комитете Госдумы по транспорту и строительству.ТАСС06:06
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Дитрих: одобрено строительство двух участков трассы Москва - Казань
Будущее России. Национальные проекты04:35
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Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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