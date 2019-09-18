Экономика

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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова приводит ТАСС.
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Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, выступая на комитете Госдумы по транспорту и строительству.
ТАСС06:06

Подробнее о событии

Минтранс ожидает решения по новому варианту трассы Москва - Казань до конца года

ТАСС09:12

Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

БИЗНЕС Online05:16

Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

РБК05:53

Первый вице-премьер РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

РЖД-Партнер05:43

Минфин РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань - Дитрих

Интерфакс05:30

Глава минфина РФ одобрил строительство части трассы из Москвы в Казань

Inkazan07:57

Дитрих: одобрено строительство двух участков трассы Москва - Казань

Будущее России. Национальные проекты04:35
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:31, Вашингтон
Политика

Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Политика

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Министерство юстиции США подало иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги.
МИР 24 06:32
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Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

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Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
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Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита

Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
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Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР

ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
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Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром

В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
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Малышева пригласила на программу «заслуженного осеменатора России»

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Анна Седокова рассказала о своей болезни

Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
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Шоу-бизнес

Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
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Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
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Интернет

Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»

Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
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Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

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Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

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Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
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Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия

Крысы оказались способны к групповым играм просто ради удовольствия, сообщат в статье, опубликованной на страницах журнала Science.
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Названы профессии, готовые перейти на четырехдневную рабочую неделю

Эксперты назвали профессии, готовые перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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Дело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состава преступления

Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве почти на 2,5 млрд рублей.
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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

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Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
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Мировые цены на нефть снижаются

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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Россия и Белоруссия переходят на единый Налоговый кодекс

Начиная с января 2021 года, союзные государства перейдут на единый Налоговый кодекс, пишет «Коммерсантъ».
Бизнес.Ру 16 сентября в 04:25
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Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

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Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана

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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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