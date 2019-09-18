Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, выступая на комитете Госдумы по транспорту и строительству.

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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова приводит ТАСС.

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