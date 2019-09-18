Экономика
ВедомостиМинфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, его слова приводит ТАСС.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, выступая на комитете Госдумы по транспорту и строительству.ТАССвчера в 06:06
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Первый вице-премьер РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
РЖД-Партнервчера в 05:43
В Минтрансе РФ ожидают решение по поэтапному строительству трассы Москва — Казань до конца 2019 года
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