Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции

По мнению Лукашенко, беспорядки в Белоруссии организованы извне, а «одна из линий кукловодов — Чехия»; к протестам также причастны люди из России, Польши и с Украины.