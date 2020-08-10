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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

Минфин РФ готов поддержать алмазодобывающею компанию «Алроса», продажи которой сократились на более чем 92% из-за вспышки эпидемии коронавирусного заболевания. Ведомство начнет закупать алмазное сырье компании в Госфонд.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.
Коммерсантъ18:30
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Народные новости

Госфонд России закупит алмазы у «Алросы» для восстановления рынка

Народные новости05:15
SakhaNews

Сделка по продаже АЛРОСА алмазного сырья Гохрану «на мази»?

SakhaNews7 августа в 07:47
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: «Алроса» получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд

Эхо Москвы03:06
Компания

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

Компания02:32
ТАСС

«Ъ»: Минфин планирует поддержать закупки алмазного сырья «Алросы» в Госфонд

ТАСС21:23
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Коммерсантъ18:30
Газета.Ru

«Ъ» сообщил о планах Минфина поддержать госзакупки алмазов «Алросы»

Газета.Ru04:22

В «Сочи» прокомментировали работу судей на матче со «Спартаком»

Качество работы арбитров в матчах Российской премьер‑лиги (РПЛ) будет меняться в лучшую сторону, люди возбуждены исходом матча "Сочи" и московского "Спартака", но без огрехов судей не бывает, заявил РИА Новости генеральный директор сочинского футбольного клуба Дмитрий Рубашко.
В «Сочи» прокомментировали работу судей на матче со «Спартаком»
РИА Новости05:46
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новости20:26
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
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