Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд
Минфин РФ готов поддержать алмазодобывающею компанию «Алроса», продажи которой сократились на более чем 92% из-за вспышки эпидемии коронавирусного заболевания. Ведомство начнет закупать алмазное сырье компании в Госфонд.В источнике
С чего всё началось
Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд
Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.
Коммерсантъ18:30
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