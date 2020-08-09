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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

По оценке аналитиков, выкуп сырья на $1 млрд может увеличить прогнозную выручку компании по итогам года на треть. Минфин склоняется к тому, чтобы поддержать масштабные закупки алмазного сырья АЛРОСА в Госфонд.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.
Коммерсантъ18:30
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Эхо Москвы

«Алроса», по данным газеты «Коммерсантъ», получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд

Эхо Москвы03:06
Экономика сегодня

АЛРОСА планирует продать Госфонду России алмазов на миллиард долларов

Экономика сегодня02:54
ТАСС

«Ъ»: Минфин планирует поддержать закупки алмазного сырья «Алросы» в Госфонд

ТАСС21:23
Компания

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

Компания02:32
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Коммерсантъ18:30
SakhaNews

Сделка по продаже АЛРОСА алмазного сырья Гохрану «на мази»?

SakhaNews7 августа в 07:47

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске
РБК02:47

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Саратове автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу пешехода

Как рассказали журналисту телеканала "Саратов 24" в ведомстве, напротив дома №88 по ул. Чернышевского пешеход-мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, где был сбит автомобилем "Opel" под управлением 25-летнего мужчины.
Саратов 2402:15
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В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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