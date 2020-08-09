Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Вестник золотопромышленника 3

По оценке аналитиков, выкуп сырья на $1 млрд может увеличить прогнозную выручку компании по итогам года на треть. Минфин склоняется к тому, чтобы поддержать масштабные закупки алмазного сырья АЛРОСА в Госфонд.