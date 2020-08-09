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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

По оценке аналитиков, выкуп сырья на $1 млрд может увеличить прогнозную выручку компании по итогам года на треть. Минфин склоняется к тому, чтобы поддержать масштабные закупки алмазного сырья АЛРОСА в Госфонд.В источнике
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Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.
Коммерсантъ18:30
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Газета.Ru

«Ъ» сообщил о планах Минфина поддержать госзакупки алмазов «Алросы»

Газета.Ru04:22
ГЛАС.RU

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

ГЛАС.RU03:46
SakhaNews

Сделка по продаже АЛРОСА алмазного сырья Гохрану «на мази»?

SakhaNews7 августа в 07:47
Компания

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

Компания02:32
ТАСС

«Ъ»: Минфин планирует поддержать закупки алмазного сырья «Алросы» в Госфонд

ТАСС21:23
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Коммерсантъ18:30
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: «Алроса» получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд

Эхо Москвы03:06

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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РИА Новости02:46
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Интерфакс03:43
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

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Lenta.ru7 августа в 05:52
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