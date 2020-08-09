Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд
По оценке аналитиков, выкуп сырья на $1 млрд может увеличить прогнозную выручку компании по итогам года на треть. Минфин склоняется к тому, чтобы поддержать масштабные закупки алмазного сырья АЛРОСА в Госфонд.В источнике
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Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд
Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.
Коммерсантъ18:30
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