Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд
Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.В источнике
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Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд
Минфин склоняется к тому, чтобы поддержать масштабные закупки алмазного сырья АЛРОСА в Госфонд. Как сообщили "Ъ" в министерстве, такая возможность прорабатывается "во исполнение поручения президента РФ".
Коммерсантъ18:30
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