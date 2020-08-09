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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Минфин склоняется к тому, чтобы поддержать масштабные закупки алмазного сырья АЛРОСА в Госфонд. Как сообщили "Ъ" в министерстве, такая возможность прорабатывается "во исполнение поручения президента РФ".
Коммерсантъ18:30
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Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: «Алроса» получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд

Эхо Москвы03:06
Газета.Ru

«Ъ» сообщил о планах Минфина поддержать госзакупки алмазов «Алросы»

Газета.Ru04:22
ГЛАС.RU

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

ГЛАС.RU03:46
Народные новости

Госфонд России закупит алмазы у «Алросы» для восстановления рынка

Народные новости05:15
Компания

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

Компания02:32
ТАСС

«Ъ»: Минфин планирует поддержать закупки алмазного сырья «Алросы» в Госфонд

ТАСС21:23
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Коммерсантъ18:30

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Интерфакс02:24
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой

Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
Интерфакс05:26

АвтоВАЗ запустил новую программу постгарантийного обслуживания

С 10 августа владельцам всех моделей Lada предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания, которые позволяют снизить затраты на сервис, стать еще более уверенным в своем автомобиле и повысить его ликвидность.
SpeedMe05:06

«Доброе утро всем, кроме Казарцева и ВАР». «Спартак» — после матча с «Сочи»

Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал ироничный пост после скандального матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Сочи» (2:2). «Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и ВАР», — говорится в сообщении.
Спорт-Экспресс06:20