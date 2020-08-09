Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Вестник золотопромышленника 6

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.