Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

По оценке аналитиков, выкуп сырья на $1 млрд может увеличить прогнозную выручку компании по итогам года на треть. Минфин склоняется к тому, чтобы поддержать масштабные закупки алмазного сырья АЛРОСА в Госфонд.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд АЛРОСА, которая во втором квартале снизила продажи алмазов на 92% из-за пандемии, может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд.
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

«Ъ» сообщил о планах Минфина поддержать госзакупки алмазов «Алросы»

Газета.Ru04:22
ГЛАС.RU

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

ГЛАС.RU03:46
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: «Алроса» получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд

Эхо Москвы03:06
Компания

Минфин одобрил закупку сырья у «Алросы» в Госфонд

Компания02:32
ТАСС

«Ъ»: Минфин планирует поддержать закупки алмазного сырья «Алросы» в Госфонд

ТАСС21:23
Коммерсантъ

Минфин одобряет закупку сырья АЛРОСА в Госфонд

Коммерсантъ18:30
SakhaNews

Сделка по продаже АЛРОСА алмазного сырья Гохрану «на мази»?

SakhaNews7 августа в 07:47

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
RT на русском04:41
63

В штабе Тихановской заявили о готовности к длительным протестам

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
REGNUM04:48
17

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
616

Ряд южноуральских больниц перестанет принимать больных с ковидом

Во время презентации новой медицинской техники, которая будет передана системе здравоохранения, глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация позволяет сократить число резервных мест для коронавирусных больных.
Polit74.ru04:16

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
134

В Екатеринбурге выставили на торги площади Уралмашзавода

Продажа площадей Уралмашзавода проходит в соответствии с «Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК Екатеринбург03:45
12

Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин почувствовал себя хуже после выписки из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда "Каравелла" Ларису Крапивину.
Вести.Ruвчера в 12:48
26

Названы главные конкуренты внедорожника Aston Martin DBX

В эксклюзивной беседе с креативным директором компании Aston Martin Lagonda Мареком Рейхманом и главным инженером Мэттом Беккером агентству «Автостат» удалось выяснить, с какими моделями премиального и люксового сегмента будет конкурировать новинка.
Тарантас Ньюс04:15

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
106