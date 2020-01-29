Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он отметил, что для Минфина важна «бюджетная стабильность» в российских регионах.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъ29 января в 18:09

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК29 января в 06:43

Силуанов рассказал о cхеме финансирования проектов из послания президента

Известия29 января в 13:29

На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАСС29 января в 13:06

Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина

Аргументы и Факты29 января в 08:34

Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

RT на русском29 января в 14:44

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфакс29 января в 06:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:19, Ашберн
Энергетика

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
RT на русском 05:35
Политика

Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
RT на русском вчера в 21:45
Политика

Кремль прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам «батонами»

Ранее 31 января сообщалось, что глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке, которое она написала после критики за вручение местным блокадникам «батонов» и медалей.
Lenta.ru 05:00
Футбол

Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
ProstoProSport вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU 29 января в 23:23
Здоровье

В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом

На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
Главный региональный 05:50
Спорт

Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Известия 03:54
Гаджеты

Пользователи рунета выбрали лучшие гаджеты 2019 года

Пользователи российского сегмента интернета выбрали самые лучшие гаджеты прошлого года. Они отдали свои голоса за девайсы в 47 номинациях.
Актуальные Новости 02:48
Происшествия

Мужчина замерз насмерть по пути на похороны племянника в Якутии

Газета.Ru 06:02
Киберспорт

Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла

Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
CyberSport.ru вчера в 03:59
Армия и оружие

Эрдоган назвал условие для проведения новой военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган снова заявил о готовности остановить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, которые приводят к гибели мирных жителей.
Инфорос 05:42
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Происшествия

На Урале мужчину отправили в психбольницу из-за убийства внука

Экспертиза показала, что у мужчины, убившего малолетнего внука и похитившего двух других внуков в Свердловской области, на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, следствие просит суд направить обвиняемого на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:08
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru вчера в 08:15
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Экономика

Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут

Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 00:33
Общество

Стало известно, где разместят второй вестибюль «Василеостровской»

Второй вестибюль станции метро «Василеостровская» может появиться на 11-й линии В.О. между домами № 34 и 40.
РБК Санкт-Петербург 05:07
Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Актуальные Новости 04:33
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
ЖКХ

Минприроды предлагает перейти на оплату сбора мусора по факту

Interfax-Russia.ru - Минприроды предлагает перейти на оплату сбора твtрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту.
Интерфакс - Россия вчера в 06:24
Гаджеты

Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки

Речь шла о Европе, где снова рассматривали вопрос о введении единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.
Astera 03:34
Происшествия

Генпрокуратура требует переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с «убийства» на «самооборону».
REGNUM вчера в 15:55
Политика

Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься вопросами урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 05:48
Армия и оружие

Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины

Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Infox.ru 05:21
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 29 января в 09:30
Происшествия

В Петербурге мужчина провалился под лед

Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 05:51
Авто

Renault, Nissan и Mitsubishi разделят рынки между собой

Движок 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное