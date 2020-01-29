Экономика
RT на русскомМинфин окажет поддержку регионам России для реализации послания
Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он отметил, что для Минфина важна «бюджетная стабильность» в российских регионах.
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На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства
ТАСС29 января в 13:06
Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина
Аргументы и Факты29 января в 08:34
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Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут
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Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
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Армия и оружие
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
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Происшествия
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