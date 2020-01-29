Экономика
RT на русскомМинфин окажет поддержку регионам России для реализации послания
Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он отметил, что для Минфина важна «бюджетная стабильность» в российских регионах.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства
ТАСС29 января в 13:06
Силуанов назвал источники финансирования для реализации послания президента
Rambler News Service29 января в 12:57
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:28, Ашберн
Общество
С 1 февраля жизнь курян изменится
В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты, которую получает около 60 категорий федеральных льготников, - она вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за 2019 год.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент с подаренными блокадникам батонами
Офпред Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подаренными блокадникам «батонами» в Крыму.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Экономика
Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн
Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Происшествия
В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора
Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Транспорт
Новый КоАП назвали «людоедским»
Против редакции кодекса выступили правозащитники и «Единая Россия» «Репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» назвал проект нового КоАП РФ, подготовленный Минюстом, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Футбол
Перейро, которым интересовался «Спартак», перешел из ПСВ в «Кальяри»
Уругвайский футболист Гастон Перейро, в трансфере которого летом 2019 года был заинтересован московский "Спартак", перешел из голландского ПСВ в итальянский "Кальяри", сообщается на официальном сайте клуба с острова Сардиния.
Футбол
Карпин забавно пообщался с Семиным: видео
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Наука
У африканцев впервые нашли гены неандертальцев
В 2009 году ученые прочитали геном неандертальца и установили, что современные жители Азии, Европы и Америки унаследовали от неандертальцев приблизительно 2 процента своей ДНК.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство
Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Здоровье
Ученые рассказали о пользе овсянки для человека
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Две женщины во Флориде были взяты под стражу за попытку проникновения на черном внедорожнике в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Общество
Макарьев день: чего категорически нельзя делать 1 февраля
Как и в другие праздники, на Макарьев день есть определенные ограничения. Чего нельзя делать 1 февраля: — Работать.
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
Единоборства
Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Добавим, что в промоушене уже выступает один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
Здоровье
Ухтинцам на прямой линии расскажут о профилактике онкологии
Кстати, в поликлинике города пройдут Дни открытых дверей в рамках Всемирного дня борьбы против рака 3 февраля в Ухте состоится прямая линия по теме: "Профилактика онкологии: советы врача".
Политика
Путин предложил помощь с коронавирусом Си Цзиньпину
Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину и предложил помощь в ситуации со вспышкой коронавируса.
Технологии
В Android Auto добавили долгожданную функцию
В новой версии автомобильной платформы от Google появилась функция отключения звука оповещений.