Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он отметил, что для Минфина важна «бюджетная стабильность» в российских регионах.
Читать в источнике
Комментировать133

Подробнее о событии

Силуанов рассказал о cхеме финансирования проектов из послания президента

Известия29 января в 13:29

Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъ29 января в 18:09

Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

RT на русском29 января в 14:44

Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы

Интерфаксвчера в 16:20

На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАСС29 января в 13:06

Силуанов назвал источники финансирования для реализации послания президента

Rambler News Service29 января в 12:57

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК29 января в 06:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:28, Ашберн
Общество

С 1 февраля жизнь курян изменится

В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты, которую получает около 60 категорий федеральных льготников, - она вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за 2019 год.
Kurskcity.ru вчера в 08:36
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru 30 января в 23:10
Политика

В Кремле прокомментировали инцидент с подаренными блокадникам батонами

Офпред Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подаренными блокадникам «батонами» в Крыму.
Наша версия вчера в 07:55
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».
РБК вчера в 11:27
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Экономика

Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн

Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Секрет фирмы вчера в 04:29
Технологии

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
3DNews 30 января в 13:55
Происшествия

В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора

Российская газета 29 января в 09:40
Здоровье

Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам

Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
News.ru вчера в 10:28
Транспорт

Новый КоАП назвали «людоедским»

Против редакции кодекса выступили правозащитники и «Единая Россия» «Репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» назвал проект нового КоАП РФ, подготовленный Минюстом, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Коммерсантъ вчера в 11:36
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Футбол

Перейро, которым интересовался «Спартак», перешел из ПСВ в «Кальяри»

Уругвайский футболист Гастон Перейро, в трансфере которого летом 2019 года был заинтересован московский "Спартак", перешел из голландского ПСВ в итальянский "Кальяри", сообщается на официальном сайте клуба с острова Сардиния.
РИА Новости вчера в 16:58
Футбол

Карпин забавно пообщался с Семиным: видео

Газета.Ru вчера в 19:32
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости вчера в 16:59
Наука

У африканцев впервые нашли гены неандертальцев

В 2009 году ученые прочитали геном неандертальца и установили, что современные жители Азии, Европы и Америки унаследовали от неандертальцев приблизительно 2 процента своей ДНК.
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Здоровье

Ученые рассказали о пользе овсянки для человека

Актуальные Новости вчера в 10:14
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Две женщины во Флориде были взяты под стражу за попытку проникновения на черном внедорожнике в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество

Макарьев день: чего категорически нельзя делать 1 февраля

Как и в другие праздники, на Макарьев день есть определенные ограничения. Чего нельзя делать 1 февраля: — Работать.
Волга-Медиа вчера в 22:00
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
РИА Новости вчера в 00:30
Единоборства

Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Добавим, что в промоушене уже выступает один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
Советский спорт вчера в 14:29
Здоровье

Ухтинцам на прямой линии расскажут о профилактике онкологии

Кстати, в поликлинике города пройдут Дни открытых дверей в рамках Всемирного дня борьбы против рака 3 февраля в Ухте состоится прямая линия по теме: "Профилактика онкологии: советы врача".
Pro Город Ухта вчера в 06:44
Политика

Путин предложил помощь с коронавирусом Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину и предложил помощь в ситуации со вспышкой коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:23
Технологии

В Android Auto добавили долгожданную функцию

В новой версии автомобильной платформы от Google появилась функция отключения звука оповещений.
Профиль вчера в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное