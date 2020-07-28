Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". "Мы рискуем надуть пузырь среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать", - отметил он.

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