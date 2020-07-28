Экономика
Газета.RuМинфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". "Мы рискуем надуть пузырь среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать", - отметил он.
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Политика
Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным.
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Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
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PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
Хоккей
Нижегородское «Торпедо» снова перевели в Восточную конференцию КХЛ
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» переводят в Восточную конференцию КХЛ.
CT news 06:35
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера ХК «Амур»
Отмечается, что клуб и Гулявцев расторгли контракт по обоюдному соглашению. Тренер покинул команду в связи с семейными обстоятельствами.
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Интернет
Были перечислены способы избежать слежки Google за пользователями
В большинства браузеров есть собственные настройки приватности. Специалист считает, что не лишним будет использовать и их.
Evo-rus.com 02:09
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
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Общество
Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до осени
В Севастополе до осени продлили режим повышенной готовности.
SM News 08:07
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности.
Bimru.ru 05:47
Происшествия
Суд арестовал боксера, который в драке убил человека
Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Киберспорт
RuHub извинилась за слова LighTofHeaveN в адрес OG
Комментатор RuHub Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов в прямом эфире нелестно отозвался об игровом стиле OG на второй карте матча против VP.Prodigy на OGA Dota PIT 2020 Season 2. После этого представители студии извинились за этот инцидент и пообещали, что по отношению к кастеру будут приняты «соответствующие меры».
CyberSport.ru 08:43
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В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
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Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Экономика
Мурманский губернатор считает «Арктический гектар» необходимым решением
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что расширение программы "Дальневосточный гектар" на арктические регионы - необходимое решение, которое повлияет на темпы развития малого и среднего предпринимательства в Мурманской области.
РИА Новости 08:28
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Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
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РИА Новости 09:21
Хоккей
В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Политика
Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
Шоу-бизнес
Родившая жена Константина Эрнста поделилась фото с коляской
Совсем недавно Софья, молодая жена Константина Эрнста, впервые вышла в свет после родов, а теперь показала и первое фото со своим третьим ребёнком.
7Дней.ру 03:20
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В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41