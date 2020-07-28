Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". "Мы рискуем надуть пузырь среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать", - отметил он.
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В США предупредили об «ипотечном пузыре» в России

Lenta.ru06:14

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Газета.Ruвчера в 11:20

Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

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В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке

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Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

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Минфин считает, что субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на этом рынке

ТАССвчера в 05:21
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В Севастополе до осени продлили режим повышенной готовности.
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Экономика

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что расширение программы "Дальневосточный гектар" на арктические регионы - необходимое решение, которое повлияет на темпы развития малого и среднего предпринимательства в Мурманской области.
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