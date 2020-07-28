Экономика
ИнтерфаксМинфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
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Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
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Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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BFM.ru 05:53
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В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
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Evo-rus.com 01:36
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
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РИА Новости 07:35
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Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
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Среди работающих респондентов отказываться от бумажной трудовой книжки не хотят 56%, планируют отказаться 29%, а 6% уже оформили электронный документ.
Мойка78 03:14
Общество
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
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РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Общество
Билл Гейтс раскритиковал тестирование на коронавирус в США
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC поделился мнением о результатах анализов на коронавирус в США.
Деловое.ТВ 11:27
Политика
В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился
В Кремле отреагировали на новость о коронавирусе, которым «бессимптомно» переболел президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.
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Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Происшествия
В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса
На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
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Evo-rus.com 09:11
Общество
За неделю больных коронавирусом в Крыму стало больше на 18%
За прошедшую неделю в Крыму зафиксировано увеличение количества заболевших коронавирусом на 18,6%. Об этом КП-Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по республике.
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МТС получил первую лицензию на 5G в России
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Коммерсантъ 06:34
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида
Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
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