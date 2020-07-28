Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Газета.Ru11:20

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфакс09:01

Расширение льготной ипотеки в России признали опасным

Lenta.ru08:24

Минфин не исключил «пузырь» на рынке ипотеки

Российская газета07:54

В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке

РБК06:19

Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

РИА Новости06:11

Минфин считает, что субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на этом рынке

ТАСС05:21
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Экономика

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