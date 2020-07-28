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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". "Мы рискуем надуть пузырь среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать", - отметил он.В источнике
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Газета.Ru

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Газета.Ru11:20
РБК

В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке

РБК06:19
Lenta.ru

Расширение льготной ипотеки в России признали опасным

Lenta.ru08:24
Российская газета

Минфин не исключил «пузырь» на рынке ипотеки

Российская газета07:54
Интерфакс

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфакс09:01
РИА Новости

Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

РИА Новости06:11
ТАСС

Минфин считает, что субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на этом рынке

ТАСС05:21
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Пролежавшие 101 миллион лет на дне океана бактерии поели и размножились

Японские исследователи показали, что аэробные микроорганизмы из донных отложений с юга Тихого океана способны питаться и размножаться, даже пролежав в глине на десятки метров ниже дна 101 миллион лет, сообщается в Nature Communications.
N+113:24
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В Крымской обсерватории обследовали комету NEOWISE

Смешанную пылегазовую природу имеет комета NEOWISE, недавно сблизившаяся с Землей, 28 июля сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.
ИА Красная Весна06:00

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости11:44
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В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни2405:25
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости08:28
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