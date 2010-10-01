Экономика
КоммерсантъМинфин опасается расширения системы страхования вкладов
Минфин опасается расширения системы страхования вкладов Правительство готово поддержать законопроект по распространению системы страхования вкладов на отдельные категории юрлиц и физлиц, если новация не окажется слишком дорогой для Фонда страхования вкладов.
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Правительство потребовало уточнить расчеты к реформе системы страхования вкладов
Интерфаксвчера в 11:26
Правительство требует уточнить расчёты реформы системы страхования вкладов
Говорит Москвавчера в 12:30
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Общество
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru вчера в 08:18
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Происшествия
У берегов Приморья российские моряки спасли северокорейского рыбака
REGNUM вчера в 23:00
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Происшествия
В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
МИР 24 вчера в 21:05
Экономика
В России почти на четверть подорожали авиабилеты
В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Футбол
Фекир рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль»
Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир рассказал о своем несостоявшемся трансфере в "Ливерпуль".
Soccer.ru 03:46
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Культура
Рэпер Серега заявил о желании получить гражданство Украины
Культуромания вчера в 09:23
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Замглавы МИД России Карасина выдвинут в сенаторы от Сахалина
Валерий Лимаренко, одержавший победу на выборах губернатора Сахалинской области, предложит кандидатуру заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина на пост сенатора от региона.
РБК 03:59
Происшествия
В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:01
Происшествия
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице
Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 02:53
Общество
Куйвашев собрал топ-команду для создания нового района в Екатеринбурге
«Напомним, что Евгений Куйвашев включил создание восьмого административного района в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга», — добавили в департаменте информполитики.
URA.Ru 03:50
Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Футбол
Сборная Бельгии в гостях разгромила Шотландию
Сборная Бельгии одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 00:38
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко: «Муж бил меня. Сказала, убью его, если продолжит»
Муж часто позволял себе грубость, а порой и вовсе кидался на Кравченко с кулаками.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Российская газета 02:03
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Армия и оружие
Морпехи в Приморье получили на вооружение танки Т-80БВ
"В соответствии с планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение десять танков Т-80БВ", - сказал Воскресенский.
РИА Новости вчера в 21:32