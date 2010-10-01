Минфин опасается расширения системы страхования вкладов Правительство готово поддержать законопроект по распространению системы страхования вкладов на отдельные категории юрлиц и физлиц, если новация не окажется слишком дорогой для Фонда страхования вкладов.

Политика NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Общество Православным россиянам захотели добавить еще один выходной Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Общество Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".

Экономика В России почти на четверть подорожали авиабилеты В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Футбол Фекир рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир рассказал о своем несостоявшемся трансфере в "Ливерпуль".

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Замглавы МИД России Карасина выдвинут в сенаторы от Сахалина Валерий Лимаренко, одержавший победу на выборах губернатора Сахалинской области, предложит кандидатуру заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина на пост сенатора от региона.

Происшествия В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.

Общество Куйвашев собрал топ-команду для создания нового района в Екатеринбурге «Напомним, что Евгений Куйвашев включил создание восьмого административного района в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга», — добавили в департаменте информполитики.

Финансы Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.

Футбол Сборная Бельгии в гостях разгромила Шотландию Сборная Бельгии одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Политика ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Армия и оружие Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.