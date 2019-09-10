Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин опасается расширения системы страхования вкладов

Минфин опасается расширения системы страхования вкладов Правительство готово поддержать законопроект по распространению системы страхования вкладов на отдельные категории юрлиц и физлиц, если новация не окажется слишком дорогой для Фонда страхования вкладов.
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Правительство потребовало уточнить расчеты к реформе системы страхования вкладов

Интерфаксвчера в 11:26

Минфин опасается расширения системы страхования вкладов

Коммерсантъвчера в 15:35

Правительство требует уточнить расчёты реформы системы страхования вкладов

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Банки и Минэкономики опасаются расширения системы страхования вкладов

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Саминвестор09:16
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На японском рынке уже представили прощальную версию модели, которая получила название Final Edition.
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