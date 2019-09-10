Экономика
КоммерсантъМинфин опасается расширения системы страхования вкладов
Минфин опасается расширения системы страхования вкладов Правительство готово поддержать законопроект по распространению системы страхования вкладов на отдельные категории юрлиц и физлиц, если новация не окажется слишком дорогой для Фонда страхования вкладов.
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Правительство потребовало уточнить расчеты к реформе системы страхования вкладов
Интерфаксвчера в 11:26
Правительство требует уточнить расчёты реформы системы страхования вкладов
Говорит Москвавчера в 12:30
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
СК начал проверку после распространения рекламы о продаже ребенка
Следственный комитет РФ начал проверку по факту распространения предложения о продаже ребенка в рекламной группе в мессенджере, передает ТАСС / По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, одному из участников группы "Реклама онлайн" пять раз поступило предложение с абонентского номера о покупке человека.
Газета.Ru 07:52
Гаджеты
Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Космос
Робот Федор показал видео, на кадрах которого его извлекли из корабля
На видео показано, специалисты РКК «Энергия» с помощью крана аккуратно достают робота из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».
АБН 06:35
Происшествия
Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
МИР 24 05:45
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 09:16
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Наука
Высокие люди реже болеют диабетом
По их данным, высокие люди меньше рискуют получить эту опасную болезнь, причем риск снижается с каждыми десятью «дополнительными» сантиметрами роста, сообщает Diabetologia.
МИР 24 08:10
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
Экономика
Полугодовая EBITDA Petropavlovsk выросла на 37%
Выручка золотодобытчика выросла на 13% - до $305,3 млн за счет роста объема продаж в натуральном выражении.
Финмаркет 02:54
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
Daily Storm вчера в 08:30
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках
Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.
ТагилСити.ру 04:39
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Авто
Mitsubishi Pajero заменят другой моделью
На японском рынке уже представили прощальную версию модели, которая получила название Final Edition.
Новые автомобили вчера в 12:19
Армия и оружие
Поляки превратили шестиколесного робота в зенитный комплекс
На шестиколесном роботе Ibis разработчики разместили манипулятор, который способен удерживать два переносных зенитных ракетных комплекса Grom или Piorun.
N+1 вчера в 06:00
Армия и оружие
«Матрешка» в космосе: в КНР рассказали о секретном российском спутнике
Российская газета 03:25