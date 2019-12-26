Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ Минимальный взнос по гарантированному пенсионному плану (ГПП) может составить 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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Министерство финансов поддерживает предложение о привязке размера минимального взноса в систему гарантированного пенсионного продукта (ГПП) к МРОТ. Это следует из результатов публичного обсуждения концепции законопроекта о ГПП, пишет «Коммерсант». Согласно им, взнос будет составлять 1% от МРОТ.

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