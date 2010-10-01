Экономика
СолидарностьМинфин определил минимальный взнос по новому пенсионному плану
Министерство финансов поддерживает предложение о привязке размера минимального взноса в систему гарантированного пенсионного продукта (ГПП) к МРОТ. Это следует из результатов публичного обсуждения концепции законопроекта о ГПП, пишет «Коммерсант». Согласно им, взнос будет составлять 1% от МРОТ.
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Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ Минимальный взнос по гарантированному пенсионному плану (ГПП) может составить 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).Коммерсантъ25 декабря в 17:42
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Минимальный взнос по пенсионному плану может составить 1% от МРОТ - Ъ
Аргументы и Факты26 декабря в 02:37
Минфин поддержал минимальный размер взноса по гарантированному пенсионному плану
Интерфакс25 декабря в 20:07
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