Финансы

РБКРБКМинфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
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с чего всё началось

Фонд изобилия: Минфин разработает правила инвестирования денег ФНБ

Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.
Известиявчера в 16:01

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Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

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«Известия»: Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ

ТАССвчера в 18:10

Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

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Стратегический ход: Россия распродает доллары из ФНБ

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Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

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В Минфине определили правила вложения средств из ФНБ в проекты

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Кудрин рассказал о том, куда Минфин будет инвестировать деньги ФНБ

News.ruвчера в 20:42
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Причины произошедшего пока не установлены. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Калифорнии на юге района Фресно.
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Медицинские специалисты из Университета Вашингтона проинформировали о том, что существуют некоторые полезные продукты, прием в пищу которых поможет облегчить симптомы при суставных заболеваниях.
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Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
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Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
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