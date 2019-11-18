Экономика

РБКРБКМинфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
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с чего всё началось

Фонд изобилия: Минфин разработает правила инвестирования денег ФНБ

Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ

ТАССвчера в 18:10

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

РБК00:11

Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Коммерсантъвчера в 21:21

Кудрин рассказал о том, куда Минфин будет инвестировать деньги ФНБ

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В Минфине определили правила вложения средств из ФНБ в проекты

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Появились правила использования средств российской «кубышки»

Lenta.ru01:56

Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Известиявчера в 18:55
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В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
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Газета.Ru вчера в 23:47
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Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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