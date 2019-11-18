Экономика

РБКРБКМинфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
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с чего всё началось

Фонд изобилия: Минфин разработает правила инвестирования денег ФНБ

Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.
Известиявчера в 16:01

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Появились правила использования средств российской «кубышки»

Lenta.ru01:56

«Известия»: Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ

ТАССвчера в 18:10

Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Коммерсантъвчера в 21:21

Кудрин рассказал о том, куда Минфин будет инвестировать деньги ФНБ

News.ruвчера в 20:42

В Минфине определили правила вложения средств из ФНБ в проекты

РЕН ТВвчера в 19:55

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

РБК00:11

Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Известиявчера в 18:55
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
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