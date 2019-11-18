Экономика
РБКМинфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Политика
В Совфеде оценили последствия возвращения Украине военных кораблей
Ранее в воскресенье украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно
Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Футбол
Марадона может покинуть пост главного тренера «Химнасии»
Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может уйти в отставку, сообщает TNT Sports.
Политика
Новый премьер Молдавии летит в Москву
Новый премьер Молдавии Ион Кику сообщил о намерении совершить первый зарубежный визит - в Россию.
Общество
Минкомсвязь предупредила об отказе бесплатно выделить частоты для 5G
Минкомсвязь готовится внести изменения в Концепцию создания и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц будут выставлены на торги, хотя ранее ведомство обещало выделить их операторам бесплатно.
Общество
Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине
Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
На самом деле всевозможных внеконкурсных вариантов дизайна ГАЗели Next было множество, но наибольший интерес представляют именно наработки 2006 года.
Спорт
Биатлонистка Глазырина не вошла в состав сборной России
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности поставить Турции Су-35 и Су-57
О готовности поставить Турции Су-35, если у Анкары возникнет желание, Чемезов говорил еще в июле.
Футбол
В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ
На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Автоспорт
«Феррари» определит границы дозволенного пилотам команды
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Происшествия