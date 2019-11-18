Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.

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Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

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