Финансы
РБКМинфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
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Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.Известиявчера в 16:01
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