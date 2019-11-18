Финансы
ИзвестияМинфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
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с чего всё началось
Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.Известиявчера в 16:01
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