Финансы

ИзвестияИзвестияМинфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Фонд изобилия: Минфин разработает правила инвестирования денег ФНБ

Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

РБК00:11

«Известия»: Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ

ТАССвчера в 18:10

Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Коммерсантъвчера в 21:21

Кудрин рассказал о том, куда Минфин будет инвестировать деньги ФНБ

News.ruвчера в 20:42

В Минфине определили правила вложения средств из ФНБ в проекты

РЕН ТВвчера в 19:55

Стратегический ход: Россия распродает доллары из ФНБ

РИА Новости00:00

Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Известиявчера в 18:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом

Утро.ru вчера в 06:42
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Общество

Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума

По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Эхо Москвы 00:30
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

iReactor вчера в 18:26
Футбол

Чистяков рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную

Защитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, как он узнал о вызове в национальную сборную.
Нева Спорт 16 ноября в 03:32
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Политика

Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Шоу-бизнес

Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе

Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Wday.ru 03:56
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке.
Российская газета вчера в 17:24
Происшествия

Обыски проходят в новосибирском отделении РАН

В понедельник, 18 ноября, в новосибирском отделении российской академии наук (РАН) проходят обыски.
Газета.Ru 01:20
Футбол

ЦСКА разгромил ростовский СКА в товарищеском матче

РИА Новости 06:18
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся новые герои

REGNUM вчера в 02:17
Авто

На продажу выставили уникальный «Гелик» с кузовом от Mercedes-Benz SLK

Автомобиль, который выглядит как гибрид Mercedes-Benz SLK в кузове R170 и G-Class середины 1990-х, настоящий эксклюзив: всего с 1996 по 1999 годы было выпущено пять машин.
Motor вчера в 15:23
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
Кино

Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»

News.ru вчера в 10:06
Происшествия

Корпорация «Ромашка»: в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
Вести.Ru 03:50
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

РБК 16 ноября в 05:50
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
Общество

Российским винам отдадут лучшие полки в магазинах

Вино под маркировкой «Сделано из российского винограда» предлагают размещать отдельно от импортного и на лучших полках в магазинах.
Северпост 05:36
Шоу-бизнес

Лолита назвала размер гонораров за выступления

News.ru 04:48
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Космос

Аппарат для посадки на Марс протестировали в Китае

Специалисты Китайского национального космического управления провели испытание устройства для посадки на поверхность Марса.
iReactor 16 ноября в 07:24
Общество

В России пользователей интернет-компаний хотят поставить на госучёт

Сайты в России хотят обязать предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством.
REGNUM 03:17
Общество

СК назвал причины обыска в мэрии Бийска

СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Газета.Ru 05:20
Здоровье

Врачи в Москве провели уникальную операцию по лечению рака простаты

Москва 24 05:05
Общество

Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей

Реальное время вчера в 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное