Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
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с чего всё началось

Фонд изобилия: Минфин разработает правила инвестирования денег ФНБ

Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Теперь можно. Автор идеи российских «подушек безопасности» рассказал, куда их тратить

Фонтанка.Ру15:31

Кудрин назвал выгодное место для вложения средств ФНБ

News.ru15:13

Кудрин: средства ФНБ имеет смысл вкладывать в ценные бумаги с инвестрейтингами

ТАСС14:48

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

РБК00:11

Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Коммерсантъвчера в 21:21

В Минфине определили правила вложения средств из ФНБ в проекты

РЕН ТВвчера в 19:55

Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Известиявчера в 18:55
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Армия и оружие

Украинский военнослужащий погиб в Донбассе

Интерфакс вчера в 01:47
Игры

Dragon Quest Builders 2 стоит на ПК 3199 рублей и выйдет 10 декабря

3DNews 15:03
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса 13:11
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
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Нападающий «Авангарда» Широков забил гол в стиле Кучерова, видео

Получилось в стиле Никиты Кучерова. Болельщики омичей остались довольны. Посмотреть видео гола Широкова можно на официальном сайте КХЛ.
Чемпионат 13:15
Здоровье

Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Известия 13:10
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Происшествия

В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
RT на русском 14:58
Авто

Составлен рейтинг лучших марок по выручке за 9 месяцев 2019 года

Названы автомобильные бренды, которые показали лучшую выручку за три квартала нынешнего года в России.
Car.ru 09:12
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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Политика

МИД призвал готовиться к ужесточению санкций после Brexit

Директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что российские компании должны приготовиться к ужесточению санкций со стороны Британии после Brexit.
РЕН ТВ 03:47
Технологии

Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр

Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.
3DNews 01:40
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК 08:43
Единоборства

Иранский Халк дебютирует в кулачных боях

Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
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В Кремле подтвердили встречу нормандской четверки 9 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря.
МонаВиста 06:58
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
РБК 12:26
Политика

Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
Российский Диалог 07:20
Политика

Трамп хочет продлить разрешение для фирм США на деловые связи с Huawei

СМИ узнали о желании главы американского государства Дональда Трампа продлить срок разрешения для некоторых фирм поддерживать деловые связи с китайской корпорации Huawei.
Московский Комсомолец 15 ноября в 23:17
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Экономика

Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 08:37
Общество

Отец Нурмагомедова пообещал завести вторую жену

News.ru 13:50
Наука

Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга

Naked Science 14 ноября в 02:07
Фигурное катание

Медведева прокомментировала слухи о своей беременности

RT на русском 14:13
Армия и оружие

В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
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Армия и оружие

ВВС Израиля и США отработали на учениях уход от С-400

Радио Sputnik 16 ноября в 10:56
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
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