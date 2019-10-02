Экономика

Народные новостиНародные новостиТри новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ

Министерство финансов планирует включить в Налоговый кодекс РФ три новых налога: утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования и курортный сбор.
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Объявлено о введении трех новых налогов в России

Primpress.ru15:30

Министерство финансов России предлагает ввести три новых налога

Эхо Москвы15:30

«Все равно заплатите» - в Налоговый кодекс внесут три новых платежа для россиян

AmurMedia.ru08:50

Три новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ

Народные новости09:34

Минфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс

ТАСС08:59

Минфин определился с включением трёх сборов в Налоговый кодекс

Парламентская газета10:57

Минфин назвал срок внесения проекта о неналоговых платежах в правительство

Rambler News Service08:47
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Экономика

Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру 06:21
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Путин не увидел оснований для колебаний цен на нефть

В настоящее время не существует фундаментальных предпосылок к тому, чтобы цены на нефть начали резко меняться.
Lenta.ru 08:03
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Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
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Lenta.ru 08:22
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Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС 11:18
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Культура

Скончался чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Инфорос 06:03
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Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft

Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
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Футбол

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Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
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Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.
РИА Новости 13:51
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Эксперты оценили вред от прогревания двигателя в автомобилях зимой

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Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Трамп пообещал «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
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Американка и её дочь с «маской Бэтмена» останутся в России на год

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Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

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Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали

Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали. Как сообщает телеканал Fox News, ему сделали операцию на сердце.
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Renault представил Renault Logan на природном газе

Компания Renault представила на IX Петербургском международном газовом форуме прототип седана Renault Logan CNG с газобаллонным оборудованием.
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В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
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Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

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Участники митинга в Киеве направились к офису президента

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ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.
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