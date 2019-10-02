Экономика
Народные новостиТри новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ
Министерство финансов планирует включить в Налоговый кодекс РФ три новых налога: утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования и курортный сбор.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Экономика
Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру 06:21
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Энергетика
Путин не увидел оснований для колебаний цен на нефть
В настоящее время не существует фундаментальных предпосылок к тому, чтобы цены на нефть начали резко меняться.
Lenta.ru 08:03
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать рано
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
РИА Новости 10:19
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика
Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
News.ru 12:13
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС 11:18
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Интернет
Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft
Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
Вести.Хайтек вчера в 02:44
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском 08:32
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.
РИА Новости 13:51
Авто
Эксперты оценили вред от прогревания двигателя в автомобилях зимой
Московский Комсомолец вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Политика
Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали
Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали. Как сообщает телеканал Fox News, ему сделали операцию на сердце.
Политика Сегодня 11:28
Авто
Renault представил Renault Logan на природном газе
Компания Renault представила на IX Петербургском международном газовом форуме прототип седана Renault Logan CNG с газобаллонным оборудованием.
Автоновости дня 09:21
Происшествия
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
Известия вчера в 17:47
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Политика
Участники митинга в Киеве направились к офису президента
Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.
RT на русском 13:39
Политика
ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США
Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.
Вести.Ru 13:00