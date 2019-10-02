Министерство финансов России планирует включить в Налоговый кодекс три новых сбора. Речь идет об утилизационном и курортном сборах, а еще об отчислениях операторов связи общего пользования.

Минфин собирается ввести три новых налога для россиян

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